Haberler » 3. Sayfa » Avustralya'da orman yangını : 2 ölü, 100 ev yıkıldı - Haber

Avustralya'da orman yangını : 2 ölü, 100 ev yıkıldı

Avustralya'da dün başlayan ve yerleşim yerlerine yayılan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, en az 100 evin yıkıldığı açıklandı.

09.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:49Avustralya'da orman yangını : 2 ölü, 100 ev yıkıldı
Avustralya'da dün başlayan ve yerleşim yerlerine yayılan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, en az 100 evin yıkıldığı açıklandı.

Avustralyalı yetkililer yaptıkları açıklamada, ülkenin doğusunda çıkan çok sayıda orman yangını nedeniyle en az 2 kişinin öldüğünü, en az 100 evin yıkıldığını söyledi. Yangında çoğu itfaiyeci olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın nedeniyle 7 kişinin hala kayıp olduğunu belirten Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ermeni Başbakanı Gladys Berejiklian, itfaiyecilerin dünden bu yana eyalette kontrolden çıkan onlarca yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Berejiklian, "Ölü sayısının gün boyunca artabileceği söylediğim için üzgünüm" dedi. Avustralya acil servisi, yangın nedeniyle araçta bir kişinin kalıntılarını bulduğunu ve başka bir kadının sağlık müdahalelere rağmen kurtarılmadığını söyledi. Avustralya'nın doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde dün 90'dan fazla noktada yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyeci ve 70 yangın söndürme uçağı katılmıştı. - CANBERRA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:01 Trafik polisleri bu kez yayaları uyardı
10:57 Ataşehir'de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı
10:56 Rabia Naz Vatan Komisyonu Giresun'da olayla ilgili 14 kişiyi dinledi
10:47 Gaziantep'te film gibi uyuşturucu operasyonu
10:43 Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21 Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:07:10