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- Avustralya'da Orman Yangını : 2 Ölü, 100 Ev Yıkıldı

- Avustralya'da orman yangını : 2 ölü, 100 ev yıkıldıCANBERRA - Avustralya'da dün başlayan ve yerleşim yerlerine yayılan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, en az 100 evin yıkıldığı açıklandı.

09.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:09
- Avustralya'da orman yangını : 2 ölü, 100 ev yıkıldı
CANBERRA - Avustralya'da dün başlayan ve yerleşim yerlerine yayılan orman yangınlarında en az 2 kişinin öldüğü, en az 100 evin yıkıldığı açıklandı.
Avustralyalı yetkililer yaptıkları açıklamada, ülkenin doğusunda çıkan çok sayıda orman yangını nedeniyle en az 2 kişinin öldüğünü, en az 100 evin yıkıldığını söyledi. Yangında çoğu itfaiyeci olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın nedeniyle 7 kişinin hala kayıp olduğunu belirten Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ermeni Başbakanı Gladys Berejiklian, itfaiyecilerin dünden bu yana eyalette kontrolden çıkan onlarca yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Berejiklian, "Ölü sayısının gün boyunca artabileceği söylediğim için üzgünüm" dedi. Avustralya acil servisi, yangın nedeniyle araçta bir kişinin kalıntılarını bulduğunu ve başka bir kadının sağlık müdahalelere rağmen kurtarılmadığını söyledi. Avustralya'nın doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde dün 90'dan fazla noktada yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına binden fazla itfaiyeci ve 70 yangın söndürme uçağı katılmıştı.
- Avustralya'da Orman Yangını : 2 Ölü, 100 Ev Yıkıldı

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Kaynak: İHA


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