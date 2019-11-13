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Avustralya'da orman yangınları devam ediyor

Avustralya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yeniden tahliye emri verdi.

13.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:25Avustralya'da orman yangınları devam ediyor
'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, yetkililer yeniden tahliye emri verdi. eyaletinde yangına müdahale eden bir helikopter düştü.
Avustralya'da geçtiğimiz hafta başlayan orman yangınları devam ediyor. Yeni Güney ile Queensland eyaletlerinde söndürme çalışmaları devam ederken, Batı Avustralya eyaletindeki Geraldton kentinde acil durum uyarısı yapıldı. Queensland'deki Noosa North Shore bölgesinde bir haftada ikinci kez tahliye emri verildi.
Alevler kuraklık ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayıldı. Yeni Güney Galler'de ve Queensland'de 150 farklı noktadaki orman yangınları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler'de Cuma gününden bu yana en az 200 ev, Queensland'din güneyinde 14 ev yandı. Yeni Güney Galler'de gece saatlerinde 50 ev hasar gördü, 13 itfaiyeci yaralandı.
YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Queensland eyaletindeki Pechey bölgesindeki yangına müdahale eden bir helikopter düştü. Pilotun hayati tehlikesi bulunmadığı, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğü belirtildi.
(İHA)

Queensland, Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: İHA

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