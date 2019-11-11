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Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi

Avustralya'da çıkan orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine Yeni Güney Galler eyaletinde acil durum ilan edildi.

11.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:10Avustralya'da orman yangınları nedeniyle Yeni Güney Galler'de acil durum ilan edildi
'da çıkan orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine Yeni Güney eyaletinde acil durum ilan edildi.
Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söyledi.
Eyalet Acil Durum Hizmetleri Bakanı David Elliott da vatandaşların bu hafta karşı karşıya kaldığı orman yangınlarının ülkede bugüne kadar görülenlerin en tehlikesi olduğunu açıkladı.
Yetkililer, Yeni Güney Galler'de cuma gününden bu yana orman yangınlarında 3 kişinin öldüğünü, 970 bin hektar ormanlık ve ekili alan ile 150'den fazla evin kül olduğunu bildirdi. Ambulans hizmetleri şefi Dominic Morgan, yaralanan 20'si itfaiyeci 100'den fazla kişinin tedavi edildiğini söyledi.
Queensland eyaletinde de 9 evin yandığı, eyaletin başkenti Brisbane ve çevresinde hava kalitesinin düştüğü, hem Yeni Güney Galler hem de Queensland'de binlerce kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı kaydedildi.
Avustralya ordusunun, yangın söndürme çalışmalarında 1500 itfaiye görevlisine destek verdiği, sıcaklığın 37 dereceyi aşması beklenen salı günü Yeni Güney Galler'in yanı sıra Sydney ve Hunter Vadisi'nde alarma geçildiği belirtildi.
Avustralya Yeşiller Partisi sözcüsü Adam Bandt, yangınlardan hükümeti sorumlu tutarak "(Avustralya Başbakanı) Scott Morrison, iklim krizini kontrol altına alamadı." ifadesini kullanırken, Morrison yangınların iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğunu düşünmediğini belirtti. Avustralya Başbakanı, yangınlarda yakınlarını ve ailelerini kaybedenler için duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Bu arada Morrison'un yardımcısı Michael McCormack, iklim değişikliği konusunda siyasi bir tartışmanın zamanı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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