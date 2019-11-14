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Avustralya'da orman yangınları söndürülemiyor: 4 ölü

Avustralya'da bir haftadır devam eden orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:07Avustralya'da orman yangınları söndürülemiyor: 4 ölü
'da bir haftadır devam eden orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. , 16 yaşındaki bir çocuğu yangınları başlattığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir süre önce başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Avustralyalı yetkililer, ülkenin doğu kıyısında devam eden geniş çaplı orman yangınlarında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklarken, 58 yaşındaki adamın cesedi Yeni Güney Galler'in kuzeyinde bulundu.

İtfaiye ekipleri, Yeni Güney Galler ve Queensland'da 120'den fazla yangınla mücadele edildiğini belirterek, Avustralya'nın batısında yaşayan yerel halka tehlikeli durumlara karşı uyarılarını sürdürdü. Halka acil durum uyarısı yapmaya devam eden ekipler, orman yangınlarının şiddetinin artmasından sonra alarm vererek hala en kötüsünün yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Queensland polisi, 16 yaşındaki bir çocuğu ülkedeki şiddetli orman yangınlarını kasten çıkarma gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis, iddia edilen kundaklamanın Brisbane kentinin 650 kilometre kuzeyindeki Yeppoon kasabası çevresindeki 14 evde hasara neden olduğunu ifade etti.

Eski itfaiye şeflerinden oluşan bir komisyon, hükümeti iklim değişikliği ve olası şiddetli yangınlara karşı yapılan uyarıları dikkate almamakla suçladı. Tasmanya eyaletinin eski itfaiye şefi Mike Brown, "Seçilmiş liderlerimiz bu sorunla yüzleşmezse ve ihtiyacımız olan emisyon azaltmalarını yapmazsa işler daha iyi olmayacak" dedi. - CANBERRA

Avustralya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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