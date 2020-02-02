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Avustralya'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Avustralya'nın Sydney kentinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kaldırımdakilere çarpması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

02.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:16Avustralya'da otomobil kaldırımdaki çocuklara çarptı: 4 ölü, 3 yaralı
'nın Sydney kentinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kaldırımdakilere çarpması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.
Polis, Samuel Davidson (29) idaresindeki otomobilin dondurma almaya giden çocuklara çarptığını belirtti.
Kazada 9, 12 ve 13 yaşlarında 3 kardeş ile 11 yaşındaki akrabalarının yaşamını yitirdiğini bildiren polis, yaralanan biri ağır 3 çocuğun da hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Ölen 3 kardeşin babası Danny Abdallah, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm söylemek istediğim, lütfen şoförler dikkatli olsunlar. Bu çocuklar sadece masumca yürüyorlardı. Bu sabah uyandım ve 3 çocuğumu kaybetmiştim." dedi.
Olay yerinde gözaltına alınan Davidson, 2 Nisan'da hakim karşısına çıkarılacak.
Kaza yaptığı esnada Davidson'ın kanındaki alkol oranının yasal limitin üç kat üzerinde olduğu kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA, kazanın Lübnanlıların yoğun olarak yaşadığı Oatlands bölgesinde meydana geldiğini, ölen ve yaralanan çocukların Lübnanlı olduğunu duyurdu.

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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