Avustralya'da Polisle Kişisel Veri Paylaşımını Zorunlu Kılan Tasarı Yasalaştı

Avustralya
'da Google
, Facebook
ve Apple
gibi teknoloji devlerinin kullanıcılarına ait kişisel şifreli bilgileri polisle paylaşmalarını mecburi hale getirecek yasa tasarısı parlamentonun alt ve üst kanadından geçti.
Avustralya'da iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti hükümeti tarafından parlamentoya sunulan internet kullanıcılarının şifreli verilerinin istihbarat birimleriyle paylaşımını zorunlu kılan ve bu sabah meclisten geçen yasa tasarısı senatoda da kabul edilerek yasalaştı.
Tasarı, daha önce "gizlilik ve güvenlik" konusunun ihlal edileceği endişelerini dile getiren ana muhalefetteki İşçi Partisinin şartlı desteğiyle senatodan geçmiş oldu.
Değişiklik talepleri şubatta görüşülecek
Tasarının kabulünün ardından açıklamada bulunan İşçi Partisi lideri Bill Shorten, parlamentonun son gününde oylanan tasarıda değişiklik istemelerine rağmen Avustralyalıların yılbaşı tatilini kaygıdan uzak geçirmesini istedikleri için "evet" oyu verdiklerini belirterek, taleplerini, şubat ayındaki ilk oturumda gündeme getireceklerini söyledi.
Shorten, "Güvenlik birimlerimize en azından ihtiyaç duydukları 'malzemeleri' vermek maksadıyla yasayı geçirdik. Biz yasada gerekli değişiklikler olmadan bu yasanın geçmesini kabul ediyoruz ancak şubat ayında, parlamentonun açıldığı ilk günde hükümetin bizim gerekli olduğunu düşündüğümüz değişiklikleri yapmaları şartıyla." dedi.
Paylaşımda bulunmayan şirketlere 10 milyon dolara kadar ceza
Yeni yasaya göre, terör şüphelileri, silahlı gruplar ve organize suç örgütlerinin muhtemel saldırılarına karşı güvenlik birimleri gerekli izinleri alarak söz konusu kişiler hakkında teknoloji şirketlerinden kişisel bilgi talebinde bulunabilecek.
İstenilen bilgileri ve yasa dışı etkinliklere ilişkin verileri paylaşmayan şirketlere 10 milyon dolara kadar para cezası verilebilecek.
Ayrıca veri paylaşımında bulunmayan şahıslar da hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Teknoloji devleri tepki göstermişti
Teknoloji devleri, tasarı yasalaşmadan önce uygulamanın başka ülkelerde emsal teşkil edeceği endişesiyle karara tepki göstermişti.
Üyeleri arasında Facebook, Apple, Google, Amazon
ve Twitter
gibi şirketlerin bulunduğu Digital Industry Group (DIGI), sistem değişikliğinin Avustralyalıların veri güvenliğini zayıflatacağını öne sürmüştü.
Facebook,Google,Avustralya
06 Aralık 2018 Perşembe 13:47