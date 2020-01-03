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Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

Avustralya'da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

03.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:15 Avustralya'da sahile sığınan yaklaşık bin kişi tahliye edildi

'da devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişiden bini Avustralya Deniz Kuvvetlerince tahliye edildi.

Ülkenin güneydoğusunda Victoria eyaletinde yer alan Mallacoota sahil kasabasında, yangınlar nedeniyle sahile sığınan yaklaşık 4 bin kişinin tahliyesi için Avustralya Deniz Kuvvetleri çalışma başlatmış ve 2 savaş gemisi eyaletin güneydoğu sahillerine gönderilmişti. Yerel medya sahildeki yaklaşık bin kişinin ve evcil hayvanlarının tahliye edildiğini yazdı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de Mallacoota'da kalmayı seçtiği belirtildi. 



Avustralya, Dünya

Kaynak: DHA

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