Avustralya'da Sörfçüye Köpek Balığı Saldırdı

Batı Avustralya
'nın Dawesville bölgesindeki Pyramids Plajı'nda dalga sörfü yapan bir erkek, köpek balığının saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Pyramids Plajı'nda köpek balığının saldırdığı 20'li yaşlardaki sörfçü, ayağından ve ayak bileğinden yara aldı.
Dalga sörfü yaptığı sırada ayağını ısıran köpek balığının saldırısından kendi çabalarıyla kurtulmayı başardıktan sonra yardım çağrısında bulunan gencin, ambulans helikopterle Royal Perth
Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Tedavi altına alınan yaralı sörfçünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, 2014'ten bu yana aynı plajda 3 köpek balığı saldırısı gerçekleştiğini dile getiren bölge sakinleri, hükümetten yaz sezonu başlamadan önce plaja köpek balığı saldırılarını engelleyecek bariyer konmasını istedi.
Saldırının yaşandığı plaj ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
11 Kasım 2018 Pazar 14:09