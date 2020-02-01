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Avustralya'da yangınlar nedeniyle halka sığınaklara girme çağrısı yapıldı

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneyinde kontrol altına alınamayan ve tehlikeli boyutlara ulaşan 2 orman yangını nedeniyle bölgede yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısı yapıldı.

01.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:14

'da geçtiğimiz aylarda başlayan yangınlar milyonlarca hektar ormanın yok olmasına sebep olmuş ve yüzbinlerce hayvanın telef olmasına sebep olmuştu. Yeni Güney Galler eyaleti itfaiye teşkilatı yangının, Canberra'ya 45 ila 75 kilometre uzaklıkta yer alan Bredbo, Colinton ve Michelago mezraları çevresinde can ve mal güvenliğine karşı acil bir tehdit oluştuğunu söyledi.

SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yangınlara müdahale etmeyen çalışan ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için helikopter ve sabit kanatlı uçaklardan su ve yangın geciktirici döküyor.

Yeni Güney Galler'de acil durum seviyesinde devam eden 5 orman yangını var ve bölgede sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerinde seyrediyor.

"SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN" UYARISI

İtfaiye teşkilatı, geçtiğimiz günlerde insanlara yetkililerin yaptığı uyarıların dikkate alınmasının önemini bir kez daha hatırlatmak için yangının ne kadar hızlı yayıldığını gösteren bir videoyu kamuoyu ile paylaşmıştı.

Yetkililer bölgede yaşayanların sığınaklardan çıkmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Avustralya'da yangınlar nedeniyle halka sığınaklara girme çağrısı yapıldı

Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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