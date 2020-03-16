Avustralya'da terör saldırısı hazırlığı yaptığı iddiasıyla aşırı sağcı bir kişi yakalandı
Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki aşırı sağcı Joshua Lucas'ın polis tarafından yakalandığı bildirildi.
16.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:30
Avustralya 'nın yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki aşırı sağcı Joshua Lucas'ın polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Ortak Görev Gücü (JCTT) ekipleri NSW'nin güneyinde yer alan Sanctuary Point kasabasında bir eve operasyon düzenledi.
İnternet üzerinden ateşli silahlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler dahil pek çok askeri teçhizat satın almaya çalıştığı belirtilen Lucas, polis tarafından yakalandı.
Şubat ayından itibaren sosyal medyadaki aşırılık yanlısı paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine takibe alınan zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda elektronik cihaz, nakit para ve 3 paintball silahı ele geçirildi.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan NSW Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, "Bu kişinin hükümet karşıtı, antisemitik, Neonazi yanlısı, yerli halka (Aborjinler) ve birçok gruba karşı nefret duygusuna sahip olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Terörist eylemlere hazırlanmak veya bir dizi eylem planlamak suçlamasıyla Nowra Yerel Mahkemesine çıkarılan ve kefalet talebinde bulunmayan Lucas, mayısta Sydney'deki mahkemede yargılanmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lucas, suçlu bulunması durumunda Avustralya'daki terörle mücadele yasalarına göre en yüksek ceza olan ömür boyu hapse mahkum edilecek.
Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Ortak Görev Gücü (JCTT) ekipleri NSW'nin güneyinde yer alan Sanctuary Point kasabasında bir eve operasyon düzenledi.
İnternet üzerinden ateşli silahlar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler dahil pek çok askeri teçhizat satın almaya çalıştığı belirtilen Lucas, polis tarafından yakalandı.
Şubat ayından itibaren sosyal medyadaki aşırılık yanlısı paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine takibe alınan zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda elektronik cihaz, nakit para ve 3 paintball silahı ele geçirildi.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan NSW Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, "Bu kişinin hükümet karşıtı, antisemitik, Neonazi yanlısı, yerli halka (Aborjinler) ve birçok gruba karşı nefret duygusuna sahip olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Terörist eylemlere hazırlanmak veya bir dizi eylem planlamak suçlamasıyla Nowra Yerel Mahkemesine çıkarılan ve kefalet talebinde bulunmayan Lucas, mayısta Sydney'deki mahkemede yargılanmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lucas, suçlu bulunması durumunda Avustralya'daki terörle mücadele yasalarına göre en yüksek ceza olan ömür boyu hapse mahkum edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Avustralya, Galler, Polis, Güncel
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