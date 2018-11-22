Avustralya'da Toz Fırtınası Uyarısı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:15



22 Kasım 2018 Perşembe 12:15

Avustralya'nın güneydoğusunda gökyüzünün renginin değişmesine neden olan toz fırtınası için tehlike uyarısı yapıldı.Avustralya'nın güneydoğusunda etkili olan toz fırtınası tehlikeli boyutlara ulaştı. Ülkedeki meteoroloji yetkilileri, Ağustos ayından beri bölgede etkili olan kuraklığın toz fırtınasını tetiklediğini söyledi. Gökyüzünün renginin de değiştiği toz fırtınasının tehlikeli olduğu yönünde açıklamalar yapan yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Uzmanlar, olası problemlere karşı çocuklar ile akciğer, kalp ve astım gibi solunum ile ilgili problemleri olan yaşlıların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.Yeni Güney Galler Eyaleti'nin birçok bölgesinde görüş mesafesinin en aza indiğini belirten yetkililer saatte 500 kilometre hızla ilerleyen fırtınanın Sydney'e de ulaştığını dile getirdi. Uzmanlar, toz fırtınasının Sydney'i ne şiddetle etkileyeceğinin henüz net olmadığını ifade etti.Sydney'de 2009 yılında da bir kum fırtınası yaşanmış, yüzlerce insan evsiz kalmış, nefes zorluğu çekmiş ve uçuşlar durdurulmuştu. - SİDNEY