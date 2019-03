Avustralya'da Türk Pazar Festivali Coşkusu - Melbourne

Kaynak: AA

- Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali'nden genel ve yakın görüntüler. Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz , Julie Hopkinson, Rosemary Keythruph ve Alice Pluthhun ile röportajlar -Melbourne'da 12'incisi düzenlenen Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladıMELBOURNE (AA) – Avustralya 'nın Melbourne kentinde bu sene 12'incisi düzenlenen geleneksel Commonwealth Bank Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.Moreland Türk Derneği tarafından Melbourne kentinin tarihi ve turistik mekanlarından Queen Victoria Market'te düzenlenen festivalin ilk günü ziyaretçi akınına uğradı.Geçtiğimiz yıl iki günde yaklaşık 74 bin kişiyi ağırlayan festival, gerek ziyaretçi sayısı bakımından gerekse sunum zenginliği açısından Melbourne kentindeki en önemli festivallerden biri kabul ediliyor.Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden oluşan ziyaretçilerin katıldığı festivalde, gözleme, kebap çeşitleri, çiğ köfte, Türk lokumu ve lokma tatlısının yanı sıra Türk kahvesi de yoğun ilgi görüyor.Bu sene Yunus Emre Enstitüsü'nün de stant açtığı festivalde, el sanatlarından hediyelik eşyalara, ebru sanatından geleneksel kıyafetlere, Türk kahvesinden hat sanatlarına kadar bir çok sayıda aktivite yer alıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nden davet edilen sanatçıların konser verdiği festivalde Avustralya Türk Mehter Takımı ve halk oyunları ekipleri de Türkiye'nin farklı yörelerinden örnekler sergiliyor.-Akdeniz "Avustralya'daki yaşayan her toplumdan insanları burada görmek güzel"Festivalde Türk kültürü Avustralyalılara tanıttıklarını hatırlatan Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk günkü katılımdan oldukça menün kaldıklarını söyledi.Avustralyalıların Türk kültürüne ait değerleri yakında görme imkanı bulduğunu vurgulayan Akdeniz, "Bu festival gerçekten de kültür değerlerimizi tanıtan ve kültürümüz her yönüyle anlatan bir festival olarak oturdu diyebilirim. Avustralya'daki yaşayan her toplumdan insanları burada görmek güzel, yemek kültürümüz, halk oyunlarımız mehterimiz ekibimiz, el sanatlarımız ve bunun yanında diğer bütün çeşitli gösterilerimizle, şerbetçimizle, oyunlarımızla bu kültürü tanıtmış oluyoruz bu da bize büyük bir mutluluk veriyor." dedi.-Avustralyalılar Türk lezzetlerini sevdiFestivalde ilk kez gözlemeyi tama ikanı buluğunu ve çok sevdiğini ifade eden Güney Avustralyalı Julie Hopkinson, "Çok güzel, ıspanaklı ve zeytinli olan gözlemeyi aldım, güzeldi, çok güzeldi." şekilde konuştu. Gözlemeyi tadan bir başka Avustralyalı Rosemary Keythruph ise, "Daha yeni tadıyorum, sevdim, ekmeğini sevdim." ifadelerini kullandı.Öte yandan ilk kez lokma tatlısını denediğini belirten Taylandlı Alice Pluthhun, "Tatlı gibi, sevdim çok lezzetli deneyebilirsiniz." dedi.Victoria Eyalet Hükümeti, Melbourne Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğunun desteğiyle Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.