Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü

Avustralya 'nın Victoria bölgesinde iki küçük uçak havada çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti.

Victoria bölgesinde bulunan Mangalore Havaalanı yakınlarında bugün sabah saatlerinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Yetkililer her iki uçakta 4 kişinin olduğunu; kazada 4'ünün de öldüğünü duyurdu. Sivil Havacılık Güvenlik Otoritesi yetkilileri, uçaklardan birinin iki motorlu Piper PA-44-180 ; diğerinin ise yine iki motorlu Beechcraft D95A olduğunu açıkladı.

İki uçağın enkazının aynı yerde olması sebebiyle havada çarpıştıklarının düşünüldüğü vurgulandı.