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Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü

Avustralya'nın Victoria bölgesinde iki küçük uçak havada çarpıştı.

19.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:03Avustralya'da uçaklar çarpıştı: 4 ölü

'nın Victoria bölgesinde iki küçük uçak havada çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti.

Victoria bölgesinde bulunan Mangalore Havaalanı yakınlarında bugün sabah saatlerinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Yetkililer her iki uçakta 4 kişinin olduğunu; kazada 4'ünün de öldüğünü duyurdu. Sivil Havacılık Güvenlik Otoritesi yetkilileri, uçaklardan birinin iki motorlu Piper PA-44-180 ; diğerinin ise yine iki motorlu Beechcraft D95A olduğunu açıkladı.

İki uçağın enkazının aynı yerde olması sebebiyle havada çarpıştıklarının düşünüldüğü vurgulandı.



Avustralya, Sabah, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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