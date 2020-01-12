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Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi

Avustralya'nın kontrol altına alınamayan yangınlardan ve kuraklıktan etkilenen Güney Avustralya eyaletinde, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin yabani devenin itlaf edilmesine karar verildi. Görevlendirilen keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz vererek sosyal medyada paylaştı.

12.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:08

Eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.

KATLİAM BAŞLADI

Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya başladı.

KLİMALARDAN SU İÇİYORLAR

APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker "Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor." dedi.

POZ VERDİLER

Görevlendirilen keskin nişancılar öldürdükleri develerle birlikte poz verdi. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşan nişancılara ise tepki yağdı.

İSTANBUL'UN 12 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN KÜL OLDU

Avustralya'da 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İstanbul'un 12 katı büyüklüğünde bir alanı yakan alevler 2 binden fazla evi kül etti. Ülkenin güneyinde yağmurların başlamasıyla kısmen yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak 130 aktif yangından 69'unun hâlâ kontrol altında olmadığını vurgulayan uzmanlar, yağmurların durmasından sonra rüzgarın etkisiyle Yeni Güney Galler'deki alevlerle Victoria'dakilerin birleşerek bir 'mega (çok büyük) yangına' dönüşebileceği uyarısında bulundu.

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Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi

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