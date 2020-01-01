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Avustralya'da yangın faciası devam ediyor

Avustralya'da haftalardır devam eden orman yangınları kontrol altına alınamazken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

01.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:33 Avustralya'da yangın faciası devam ediyor
'da haftalardır devam eden orman yangınları kontrol altına alınamazken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Avustralya'daki orman yangınları söndürülemiyor. Yeni Güney eyaletinde yangınlar sonucu Pazartesi'den bu yana 7 kişi hayatını kaybetti. Kıyıya doğru ilerleyen orman yangınları nedeniyle 200'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Victoria eyaletinde ise kapatılan ana yollardan biri sivillerin bölgeyi terk etmesi için 2 saatliğine açıldı. Victoria eyaletinde de ölümler olduğunu kaydeden yetkililer, ülke genelinde yangın nedeniyle ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla, kasaba halkı cehennemi yaşıyor. Yangının vurduğu bölgelerde mahsur kalan halk için 1.6 ton içme suyu yardımının yanı sıra gıda ve ilk yardım desteği sağlandı. Kasabada binlerce kişi geceyi araçlarında ya da sahilde bulunan şezlonglarda geçirdi. Victoria Olağanüstü Durum Komiseri Andrew Crisp, çok sayıda botla Melbourne kentinden Mallacoota kasabasına gıda, su ve 30 bin litre yakıt taşındığını söyledi.

Yeni Güney Galler'e bağlı Ulladulla sahil kasabasında yaşayanlar ise süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Sidney'den ayrılan hücum gemisinin Cuma gününe kadar Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerine varmasının beklendiği aktarıldı. - MELBOURNE

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: İHA

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