Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü

Reuters haber ajansı, Avustralya 'daki yüksek dağ sıralarında bir yangın söndürme uçağının düştüğünü duyurdu.

Yerel saatle öğleden sonra 14.00 sularında gerçekleşen kazada, C-130 Hercules söndürme uçağı alev topunun içine çakıldı.

CNN International, hiç kimsenin kurtulamadığı kazada hayatını kaybeden üç kişinin ABD vatandaşı olduğunu bildiriyor.

Yeni Güney Galler'de tüm mürettebatı Amerikan olan uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü belirtiliyor.

Avustralya'da Eylül 2019'dan bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar 28 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı, milyonlarca hektar orman kül oldu, binlerce ev yandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yangınlardan çıkan dumanların Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiğini duyurdu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.