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Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı

Avustralya'da meydana gelen büyük yangınlar sonrası ortaya kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından binlerce yıl önce yapıldığı anlaşılan su kanallarının yeni bölümleri ortaya çıktı.

23.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:04Avustralya'da yangınlar 6 bin yıllık antik su kanallarını ortaya çıkardı
'da meydana gelen büyük yangınlar sonrası ortaya kıtanın yerlileri Aborjinler tarafından binlerce yıl önce yapıldığı anlaşılan su kanallarının yeni bölümleri ortaya çıktı. Viktoria eyaletinde bulunan bu antik yapıların 25 metrelik yeni bir bölümü yangınların ciddi miktarda yeşil örtüyü yok etmesi ile ilk defa görülebildi.

Gunditjmara toplumu tarafından 6 bin 600 yıl önce volkanik kayalarla inşa edildiği anlaşılan bu su kanalları UNESCO'ya göre dünyadaki en uzun ve eski kanal sistemlerinden biri.
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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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23.01.2020 13:47:33