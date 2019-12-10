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Avustralya'da yangınlar devam ediyor

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor.

10.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:27Avustralya'da yangınlar devam ediyor

'da Yeni Güney (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar sürüyor. Eyaletin bazı bölgelerinde 'dikkatli olun' çağrısı yapılırken, bazı bölgelerde de 'acil durum' çağrısı yapıldı.

İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Blue Mountains Ulusal Parkı ve Kanangra-Boyd Ulusal Parkı arasındaki bölgede bulunan Katoomba şehrinin güneyindeki yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri yangının Megalong Vadisi'ne ilerlememesi için müdahale ediyor. Bölgedeki Narrow Neck ve Glenraphael yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.Öte yandan yangının sürdüğü eyaletin Wollondilly bölgesinde 'dikkatli olun' çağrısı yapılırken, Yengo Ulusal Parkı civarında bulunan Putty yolu yakınındaki bölgede ise 'acil durum' çağrısı yapıldı.



Avustralya, Galler, Dünya

Kaynak: DHA

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