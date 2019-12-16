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Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda 744 ev yandı.

16.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:27
'nın Yeni Güney eyaletinde ayından bu yana devam eden yangınlarda 744 ev yandı.
Avustralya'da yetkililer yangınlarının yayılması nedeniyle uyarı yayınladı. Alevlerin Sydney'in kuzeybatısındaki turizm bölgesi Blue Mountains'a (Mavi Dağlar) ilerlediği yaklaşık 20 evin yandığı, bölgede 450 kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Bu hafta içinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Ülke genelinde, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor.
Eylül ayından bu yana, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletini sarsan yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle toplam 744 ev, 49 tesis ve bin 852 müştemilat yandı. 108 noktadaki yangın söndürme çalışmalarına 2 bin itfaiye erinin katıldığı belirtildi.
(İHA)
Avustralya'da yangınlar devam ediyor: 744 ev yandı

Avustralya, Galler, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA


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