Haberler » Güncel » Avustralya'da yangınlar durdurulamıyor - Haber

Avustralya'da yangınlar durdurulamıyor

Avustralya'da yangınlar durdurulamıyorAvustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar henüz söndürülebilmiş değil. Eyalet geneli 109 yangın sürerken, 64'ünün de kontrol altına alınamadığı belirtildi.

17.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:00
'da yangınlar durdurulamıyor
Avustralya, (DHA)- Avustralya'da Yeni Güney (NSW) eyaletinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar henüz söndürülebilmiş değil. Eyalet geneli 109 yangın sürerken, 64'ünün de kontrol altına alınamadığı belirtildi.
İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, NSW eyaletinde Tenterfield, Inverell, Blue Mountains, Richmond Valley, Kempsey, Shoalhaven, Wollondilly ve Yengo Ulusal Park civarı yangınlarla ilgili sürekli olarak bölge sakinlerine bilgilendirme geçiliyor. Bazı bölgeler için 'dikkatli olun' çağrısı yapılırken, bazı bölgelerdekiler için de bilgilendirmeleri takip etmeleri uyarısı yapıldı. Yerel saat ile 1745 itibariyle 109 yangının devam ettiği, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığı ve 2 bin 300 fazla itfaiye personelinin de yangınlara müdahale ettiği belirtildi.
Avustralya'da yangınlar durdurulamıyor

Avustralya, Galler, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:33 Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı - Haber
13:32 Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Haber
13:31 Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta gerçekleşecek - Haber
13:31 Yol Çalışmaları yağmur çamur dinlemiyor - Haber
13:29 Bakanlık, İzmir Belediyelerine yazı gönderdi: "İvedilikle yıkın" - Haber
12:14 TSK envanterine yerli ve milli silah "Songar" katılıyor - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 13:35:04