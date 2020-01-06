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Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü

Avustralya'da aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 25'e yükselirken, ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle döndü.

06.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:30 Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü
'da aylardır devam eden orman yangınları nedeniyle ölü sayısı 25'e yükselirken, ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle döndü.
Avustralya'da üç aydır devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yetkililer, bugün yağan yağmurun ardından yüzlerce insanı güvenli bölgelere taşımak ve kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcadı. Yeni Güney eyaletinde 31 Aralık'ta kaybolduğu bildirilen 71 yaşındaki bir adamın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25'e yükseldi. Ülke genelinde alevler nedeniyle binlerce bina tahrip olurken, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı ve mobil hizmetlere erişim de engellendi. İtfaiye ekiplerinin mücadelesine rağmen alevler, ülke genelinde 8 milyon hektardan (19.8 milyon dönüm) fazla araziyi küle çevirdi. Başkent Canberra'da bulunan Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) ise eğitime ara verildi.
HALK, UÇAKLA TAHLİYE EDİLİYOR
Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Doğu Gippsland bölgesinde küçük bir tatil kasabası olan Mallacoota'dan yaklaşık 400 kişinin uçakla bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Yangın nedeniyle yükselen dumanın tahliyeyi engellediğini dile getiren Andrews, "Bugün 300'den fazla kişiyi daha tahliye etme planımız vardı. Ne yazık ki buna duman demek mümkün değil" dedi.
BAŞBAKAN MORRİSON'DAN AÇIKLAMA
İklim değişikliği konusuyla eleştirilerin odağında bulunan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise yeni kurulan Ulusal Orman Yangını Kurtarma Ajansı için iki yılda toplam 1.4 milyar dolarlık bütçe ayrıldığını açıkladı. Başbakan Morrison, yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin sığır ve koyun ile sayısız vahşi hayvanın telef olduğunu da bildirdi.
HAVA DURUMUNUN YENİDEN KÖTÜLEŞMESİ BEKLENİYOR
Yağmur ve serin rüzgarın Yeni Güney Galler Eyaleti genelinde az da olsa etkili olduğunu belirten yetkililer, Perşembe günü hava koşullarının yeniden kötüleşeceğini aktardı. Yetkililer ayrıca, Victoria ve Yeni Güney Galler'de devam eden büyük çaplı yangınların bir araya gelerek "mega alev" oluşturabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Victoria Meteoroloji Servisi de Melbourne kentinin birçok yerinde görüş mesafesinin düşük olduğunu aktardı.
YANGIN NEDENİYLE ORDU DA GÖREVDE
Avustralya Ordusu, Adelaide sahilindeki Kanguru Adası'na malzeme, personel ve araç gönderildiğini açıkladı. Orman yangınlarından etkilenen adada geçtiğimiz hafta 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ordu ayrıca, Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletine de arama ve yardım kuvveti gönderildiğini duyurdu.
(İHA)

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: İHA

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