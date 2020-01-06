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Avustralya'da yavru kanguru, yangından böyle kurtarıldı

Avustralya'da devam eden orman yangınları, insan yaşamının yanı sıra vahşi yaşamı da tehlikeye atıyor.

06.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:53 Avustralya'da yavru kanguru, yangından böyle kurtarıldı

'da devam eden orman yangınları, insan yaşamının yanı sıra vahşi yaşamı da tehlikeye atıyor. ekipleri, mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen insanlara öncelik tanısa da vahşi hayvanları da kurtarmaya devam ediyor. Yangından korunmak için bir ağaç parçasının altına sığınmış yavru kangurunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları saniye saniye kameralarca kaydedildi.

Avustralya'nın güneydoğusunda, Yeni Güney ve Victoria eyaletlerinde orman yangınları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yeni Güney Galler'in Braidwood bölgesindeki orman yangınına müdahale etmekte olan itfaiye eri Sam McGlone (24), yangından korunmak için bir ağaç parçasının altına sığınmış olan yavru kanguruyu fark ediyor. Daha sonra kanguruyu bulunduğu yerden çıkaran McGlone, onu küçük bir beze sararak süt veriyor.

Paylaşılan görüntüler 200 bin kişi tarafından izlenirken, binlerce yorum aldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye erinin yangına müdahale anları

-Ağaç parçasının altına sığınmış kanguru

-Kangurunun kurtarılma anı

-Beze sarılma anı

-Süt içme anları



Avustralya, İtfaiye, Galler, Güncel

Kaynak: DHA

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