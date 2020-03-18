Avustralya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6'ya, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 512'ye yükseldi.
18.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:14
Avustralya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 6'ya, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 512'ye yükseldi.
NWS Sağlık Kurumu, Kovid-19 tedavisi gören 86 yaşındaki erkek hastanın dün gece Sydney'deki hastanede hayatını kaybetmesiyle Avustralya'daki toplam can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Son 24 saatte 136 yeni vakanın tespit edildiği Avustralya'da, virüs nedeniyle hastalananların sayısının 512'ye çıktığı bildirildi.
Başbakan Scott Morrison, vakaların hızla artması üzerine, yeni önlemler açıklamıştı.
Avustralyalıların yurt dışına seyahatlerinin yasakladığını bildiren Morrison, kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini istemişti.
Yeni Zelanda'da vaka sayısı 20'ye ulaştı
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt dışından gelen 8 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 20'ye çıktı.
NWS Sağlık Kurumu, Kovid-19 tedavisi gören 86 yaşındaki erkek hastanın dün gece Sydney'deki hastanede hayatını kaybetmesiyle Avustralya'daki toplam can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Son 24 saatte 136 yeni vakanın tespit edildiği Avustralya'da, virüs nedeniyle hastalananların sayısının 512'ye çıktığı bildirildi.
Başbakan Scott Morrison, vakaların hızla artması üzerine, yeni önlemler açıklamıştı.
Avustralyalıların yurt dışına seyahatlerinin yasakladığını bildiren Morrison, kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini istemişti.
Yeni Zelanda'da vaka sayısı 20'ye ulaştı
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt dışından gelen 8 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 20'ye çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel
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