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Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

20.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:24Avustralya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü
'nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.
Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Vagonlardaki yolcuların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı.
Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

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