Avustralya'daki evsizlere Hasene Derneğinden yemek servisi

Uluslararası sosyal yardımlaşma derneği Hasene, yaklaşık bir yıldır her pazar akşamı Avustralya'nın Melbourne kentindeki evsizlere yemek ikramında bulunuyor.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren Hasene, Avustralya'nın Melbourne kentindeki evsizlere yemek dağıtımına başlamasının birinci yılı dolayısıyla tören düzenledi.

Sponsorlar, gönüllüler, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Ramazan Ötkün, "Avustralya'da yaşayan Müslümanlar, Türkler olarak Avustralya'ya yük olan değil, Avustralya'nın yükünü alan bir toplum olduğumuzu göstermek için bir yıldan beri evsiz kardeşlerimize yardım etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Avustralya'daki sıkıntılara karşı kayıtsız değiliz"

Hasene Avustralya Başkanı Yusuf Ziya Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evsizlere dağıttıkları yemeklerle Avustralya'daki sıkıntılara kayıtsız kalmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.

Sula, her pazar yaklaşık 100 evsize yemek verdiklerini hatırlatarak, "Avustralya'da kurulu bir dernek olarak, her ne kadar yurt dışında belli çalışmalar yapsak da bulunduğumuz ülkeye faydamız olduğunu belirtmek istedik. Buradaki mültecilere yönelik yapılan çalışmalarımız, kumanya paketi çalışmamız var ve buradaki sıkıntılara kayıtsız kalmadığımızı belirtmek amaçlı bu çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Yemek dağıtımında devamlılık önemli

Evsizlere her hafta aksatmadan yemek ulaştırdıklarını ve bundan evsizlerin memnun olduğunu belirten Sula, "Bu toplumda yaşayan evsizlerin, umutla pazar gününü beklediklerini, yapılan çalışmaları, dağıtılacak yemekleri beklediklerini gördük. Bundan dolayı çok müteşekkirler." dedi.

"Hafta sonunda yemek bulmak çok daha zor"

Sokaklarda yaşayan herkesin takma ismi bulunduğunu vurgulayan Avustralyalı evsiz Pedro, dağıtılan yemeklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pedro, "6 yıl veya daha fazla süreden beri sokaklarda yaşıyorum, tam olarak hatırlayamıyorum zaman çabuk geçiyor. Hafta sonunda yemek bulmanın daha zor olduğu dönemde gelen bu insanlara minnettarım. Çok güzel ev yemekleriyle, hamburgerlerle geliyorlar, bir senedir bende ilk günden itibaren her defasında buradayım. Çok iyi insanlar, Tanrı onları korusun." diye konuştu.

Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre ülke genelinde 116 binden fazla evsiz bulunuyor.

Kaynak: AA