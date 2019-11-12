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Avustralya'daki orman yangınları Yeni Zelanda'ya doğru ilerliyor

Avustralya'da etkili olan orman yangınlarının Yeni Zelanda'ya ulaşabileceği belirtildi.

12.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:41
'da etkili olan orman yangınlarının Yeni Zelanda'ya ulaşabileceği belirtildi.
Avustralya'nın Yeni Güney eyaleti şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avustralya'da maddi hasara neden olan yangınların Yeni Zelanda'ya ulaşabileceği ifade edildi. Yeni Zelandalı bilim adamları, Avustralya'daki dumanların yarın Yeni Zelanda'yı vurabileceği ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini aktardı.
Eyalet genelinde 90'dan fazla noktada yangın çıkmıştı. Yeni Güney Galler'de yetkililer, Eylül ayından bu yana yüzlerce yangına müdahale etti. Geçen ay, şiddetli orman yangınlarında evlerini korumaya çalışan 2 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
Avustralya'daki orman yangınları Yeni Zelanda'ya doğru ilerliyor

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: İHA


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