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Avustralya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Avustralya'da etkili olan orman ve çayırlık alanlardaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

27.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:54Avustralya'daki orman yangınlarında ölü sayısı 6'ya yükseldi
'da etkili olan orman ve çayırlık alanlardaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
BBC'nin haberine göre, özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 6 kişi öldü, en az 650 ev kül oldu.
Ölü sayısı dün 4 olarak açıklanmıştı.
Yangın söndürme çalışmalarında kundaklama iddiası
Diğer yandan, Güney eyaletinin başkenti Sidney'in güneyinde, son aylarda kundaklandığına inanılan bir bölgede, nehir kenarında arabasında oturan bir kişinin farkedildiği, sonrasında ise bölgedeki ağaçların yandığının görüldüğü aktarıldı.
Yangın söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev alan ve yangını çıkardıktan sonra bölgeyi terk ettiği belirtilen 19 yaşındaki gencin, kısa sürede yakalandığı ve mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.
Şüphelinin, yangın söndürme çalışmaları sırasında 7 kundaklama suçu işlediğine inanılıyor.
Ülkedeki yangınlar
Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.
Yeni Güney Galler ve Queensland'in ardından geçen hafta Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verilmişti.
Batı Avustralya eyaletinde de önceki hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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