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Avustralya'daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi - MELBOURNE

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren İlim Koleji'nde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 kız öğrenci için taç giyme töreni düzenlendi.

26.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:10
Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren İlim Koleji'nde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 kız öğrenci için taç giyme töreni düzenlendi.
Melbourne'deki İlim Koleji'nin Dallas kampüsünde düzenlenen törene, Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Başkanı Ramazan Ötkün, İlim Kolejleri Genel Müdürü Murat Karadağ, Kız Kampüsü Müdürü Zeynep Sertel, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yapılan konuşmalarda gelecek yıllarda daha fazla hafız yetiştirileceği vurgulandı.
Taç giyen Mehvish Nomani, Aisha Ali-Nadif ve Hilin Yousif de yaptıkları konuşmalarda, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve ailelerine teşekkür etti.
Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kız Kampüsü Müdürü Sertel, İlim Koleji'nde 2013'te başlayan hafızlık programı kapsamında bugüne kadar 9 kız öğrencinin taç giydiğini söyledi.
Dini eğitim için ülke değiştirmeye gerek kalmadı
Sertel, Avustralya'daki müfredatın yanı sıra uyguladıkları hafızlık programına ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Elhamdülillah, hem aileleri çok mutlu, hem kızlarımız çok mutlu ve onların böyle taç giydiğini gören kızlarımız da diyor ki 'Ben de orada olmak istiyorum'. İnşallah bu programdan sonra da kızlarımız tarafından hafızlık programımıza yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Ailelerin eskiden olduğu gibi çocuklarını dini eğitim alması için Türkiye'ye veya başka bir ülkeye götürmelerine gerek kalmadığına dikkati çeken Sertel, şöyle devam etti:
"İlim Koleji bünyesinde hem kızlarımız normal derslerini alırken aynı zamanda hafızlık eğitimine devam ediyor. Her talebenin kendisine özel programı var. O nedenle aileler bu programı gerçekten çok beğeniyorlar ve kızlarını buna teşvik ediyor. Biz de halkımıza bunu sunabildiğimiz için çok memnunuz. Mevla'm inşallah güç kuvvet versin, ileriki senelerde daha çok hafızlar yetiştirebilmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
"Kur'an'ın tefsirini öğrenerek hayatıma tatbik etmek istiyorum"
Taç giyen öğrencilerden Nomani de 2017'de başladığı hafızlık eğitimini tamamlamasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
Nomani, törende çok heyecanlandığını dile getirerek, "Başlangıçta çok endişeliydim çünkü bir şeyleri karıştıracağımdan korkuyordum fakat elhamdülillah güzel geçti. Kuran'ın tefsirini ve anlamını öğrenip hayatıma tatbik etmek istiyorum." diye konuştu.
Avustralya Milli Görüş Teşkilatları tarafından 1995'te Melbourne'de kurulan İlim Koleji, Avustralya Eğitim Bakanlığının müfredatını uygulamanın yanı sıra İslami eğitim de veren özel okul konumunda bulunuyor.
Okulun, Victoria, Yeni Güney Galler ve Güney Avustralya eyaletlerindeki kampüslerinde 2 bin 200'den fazla öğrenci eğitim görüyor.
Avustralya'daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi - MELBOURNE

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA


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