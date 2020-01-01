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Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

01.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:22 Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
'nın Yeni Güney eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre yetkililer, eyaletin güneyindeki Conjola Gölü'nde 3 cesede daha ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.
Sahil kasabası Mallacoota'daki yangının orman ve çayırlık alanlarda etkili olması ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçraması nedeniyle deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği belirtildi.
Yangından etkilenen yerlerde 175'ten fazla ev yok olurken elektriğin kesilmesi ve yolların kapanması sebebiyle söz konusu gemi ve uçakların su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığı kaydedildi.
Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon hektarlık alan ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.

Avustralya, Galler, Güncel

Kaynak: AA

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