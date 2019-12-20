Haberler » Güncel » Avustralya'daki yangınlar: 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti - Haber

Avustralya'daki yangınlar: 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar sürüyor.

20.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:32 Avustralya'daki yangınlar: 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

'da Yeni Güney (NSW) eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar sürüyor.

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney'in güneybatısındaki yangında bir ağacın devrilmesi sonrası meydana gelen kazada 2 itfaiye görevlisinin öldüğünü; 3 itfaiye görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Ülkenin güney kıyılarında etkili olan ve Yeni Güney Galler bölgesinde gittikçe büyüyen yangın sebebiyle hayatını kaybeden 2 itfaiye eri için Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Havai'deki tatilini yarıda kestiğini ve en kısa zamanda ülkeye döneceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca "Yangınların korkunç derecede etkilediği Avustralyalıları, ailemle birlikte izin kullanarak gücendirdiğim için çok pişmanım" dedi.

Ağustos ayından beri devam eden yangınlarda 3 milyon hektar alan yandı, 700'den fazla ev yanarak yok oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgede hava sıcaklığının yüksek olması ve dumanın havayı kirletmesi sebebiyle Avustralya vatandaşları zor günler geçiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-yaklaşan yangın sebebiyle evini ıslatan vatandaş

-dumanın gökyüzünü kaplaması ve helikopterin yangın bölgesine müdahalesi

-turuncu bir hava içinde itfaiye araçları ve erlerinin çalışmaları

-havanın dumanlı olduğu sahil

-yangın bölgesinin içinden geçen itfaiye



Avustralya, İtfaiye, Galler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:00   "Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Haber
14:00   Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösterilere fon sağlayan platform mercek altına alındı - Haber
13:59   İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlendirmeler tepki çekti - Haber
13:55   Kepez'in yaşlıları kültür ve sanatla iç içe olacak - Haber
13:55   Prof. Dr. Recep Şentürk, "2019 Fuat Sezgin Yılı kapsamında 817 etkinlik gerçekleştirildi" - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:01:52