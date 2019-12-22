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Avustralya'daki yangınlar Dünya Mirası'ndaki Mavi Dağlar'a sıçradı

Ülkenin Yeni Güney Galler bölgesinde gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası alanında yer alan Mavi Dağlar'a da sıçradı.

22.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:28 Avustralya'daki yangınlar Dünya Mirası'ndaki Mavi Dağlar'a sıçradı

Ülkenin Yeni Güney bölgesinde gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası alanında yer alan Mavi Dağlar'a da sıçradı. Dağcılar doğal güzelliği ile ünlü dağlardaki yangınları görüntüledi.

Yeni Günay Galler bölgesinde devam eden yangınlar, bölgenin doğal güzelliğinin bir parçası olan Mavi Dağlar'a sıçradı. Mavi Dağlar, Dünya Mirası Listesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle dağcıları ve turistleri çeken bir bölge olarak biliniyor. Dağcılar tarafından çekilen görüntülerde volkandan çıkan lavları andıran alevlerin, dağın tepesinden aşağıya doğru yayıldığı görülüyor.

Ağustos ayından beri devam eden yangınlarda 3 milyon hektar alan yandı, 700'den fazla ev yanarak yok oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bölge, güney yarımkürede olduğu için yaz mevsimini yaşaması ve buna bağlı olarak hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle



Galler, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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