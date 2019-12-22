Haberler » Güncel » Avustralya'daki yangınlar Dünya Mirası'ndaki Mavi Dağlar'a sıçradı - Haber

Avustralya'daki yangınlar Dünya Mirası'ndaki Mavi Dağlar'a sıçradı

Ülkenin Yeni Güney Galler bölgesinde gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası alanında yer alan Mavi Dağlar'a da sıçradı.

22.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:28 Avustralya'daki yangınlar Dünya Mirası'ndaki Mavi Dağlar'a sıçradı

Ülkenin Yeni Güney bölgesinde gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası alanında yer alan Mavi Dağlar'a da sıçradı. Dağcılar doğal güzelliği ile ünlü dağlardaki yangınları görüntüledi.

Yeni Günay Galler bölgesinde devam eden yangınlar, bölgenin doğal güzelliğinin bir parçası olan Mavi Dağlar'a sıçradı. Mavi Dağlar, Dünya Mirası Listesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle dağcıları ve turistleri çeken bir bölge olarak biliniyor. Dağcılar tarafından çekilen görüntülerde volkandan çıkan lavları andıran alevlerin, dağın tepesinden aşağıya doğru yayıldığı görülüyor.

Ağustos ayından beri devam eden yangınlarda 3 milyon hektar alan yandı, 700'den fazla ev yanarak yok oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bölge, güney yarımkürede olduğu için yaz mevsimini yaşaması ve buna bağlı olarak hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle söndürülemiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-dağlardan aşağıya yayınlan yangın



Galler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:48   Samsun askerdeki sevgiliden oyuncu çığacı'ya evlilik teklifi - Haber
11:48   Antalya'da deve güreşi şenliği - Haber
11:48   Ankara 2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı - Haber
11:44   Bitlisli çocuklar yüzme öğreniyor - Haber
11:44   Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram hizmete başladı - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
10:01   Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı - Haber
09:44   Son dakika: Uludağ Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı - Haber
22.12.2019 11:50:44