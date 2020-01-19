Avustralya'daki yangınlar sonrası yağmur yağdı, koalalar asfalttan su içti

Avustralya 'da tam 4 aydır söndürülemeyen orman yangınları can almaya devam ediyor. Resmi rakamlara göre en az 28 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 18.600.000 hektarlık bir alanın küle döndüğü yangında 6 bini aşkın evde alevlere teslim olmuştu.

HAYVANLAR SUYA HASRET KALDI

Bir türlü söndürülemeyen yangınlardan en çok etkilenenler ise hiç kuşkusuz doğada yaşayan canlılardı. Çok sayıda kanguru, kaplumbağa ve koala alevlerin ortasında kalarak yaşamını yitirdi.

Olumsuz hava şartlarının da etkisiyle alevler hızla yayılırken önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri yaraladı ve doğadaki canlıların ne kadar çaresiz olduğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Reuters'ın da abonelerine servis ettiği fotoğraflarda yağan yağmurun ardından ormanlık araziden asfalta çıkan bir koala, asfalt üzerinde biriken suları içerken görüntüleniyor.

AVUSTRALYA YANGINLARININ BİLANÇOSU

Reuters haber ajansının verilerine göre yangınlarda şimdiye kadar 8 milyon hektar alan yok oldu.

Yaklaşık 2 bin ev küle dönerken, çok sayıda kasaba elektrik ve internet bağlantısı olmadan yaşamak zorunda.

Eylül ayından beri en az 800 evin tahliye edildiği bildiriliyor.

Avustralya Sigorta Kurumu'nun tahminine göre zarar 700 milyon Avustralya dolarını (485 milyon Amerikan doları) aştı ve bu miktarın çok daha fazla artması bekleniyor.

Avustralya Acil Durumlar Bakanı Lisa Neville, Victoria eyaletinde 67 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yaklaşık bin kadar turistin Avustralya donanması tarafından kıyılardan alınarak götürüldüğü duyuruldu.

Adelaide Tepeleri'ndeki şarap endüstrisine üzüm sağlayan bağların üçte birinin yok olduğu belirtiliyor.

Uydu görüntülerine göre yangından en çok etkilenen Victoria ve New South Wales eyaletlerinden yayılan dumanlar Yeni Zelanda'ya kadar vararak hava kalitesinin etkilenmesine neden oldu.

Avustralya'da en çok can kaybına neden olan yangın Şubat 2009'da yaşanmıştı.

Kara Cumartesi olarak adlandırılan yangında Victoria eyaletinde 180 kişi ölmüştü.