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Avustralya'dan DSÖ'nün hayvan pazarlarının açılmasına verdiği desteğe tepki

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinde hayvan pazarlarının yeniden açılmasına destek vermesini eleştirdi.

14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:06
Avustralya'dan DSÖ'nün hayvan pazarlarının açılmasına verdiği desteğe tepki
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan şehrinde hayvan pazarlarının yeniden açılmasına destek vermesini eleştirdi.
Morrison, Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, DSÖ'nün hayvan eti ve diğer gıdaların satıldığı pazarların kapalı kalması gerekmediği yönündeki açıklaması için "akıl sır erdirilemez" yorumunu yaptı.
Başbakan Morrison, "Dünyayı bu virüs türlerinin potansiyel salgın kaynaklarına karşı korumamız lazım. Bu birçok kez yaşandı. Bu karar karşısında tamamıyla hayrete düştüm." ifadesini kullandı.
Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da "Hastalığın, Vuhan'daki bir hayvan pazarından çıktığına dair gerçekten büyük bir olasılık mevcut. Buraların tehlikeli noktalar olduğu açık." değerlendirmesini yaptı.
DSÖ, hayvan pazarlarının kapalı tutulmasının gerekmediğini açıklamış, yetkililere "buralarda yasa dışı biçimde vahşi hayvan satışına izin vermemeleri, hijyen kurallarına uyulmasını sağlamaları" çağrısında bulunmuştu.
Salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarıyla teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Ülkede, Kovid-19'a yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avustralya, Wuhan, Güncel
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