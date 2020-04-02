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Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak

Avustralya'dan bilim insanları, iki adet 'potansiyel' koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. Test sonuçlarının Haziran ayında çıkması bekleniyor.

02.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50

Dünyadaki bir çok ülke koronavirüs salgınına ilişkin aşı geliştirilmesi için mücadele ediyor. Avustralya 'dan bilim insanları, iki adet 'potansiyel' koronavirüs (Covid-19) aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini duyurdu. Sonuçların, Haziran ayında gelmesi bekleniyor.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Avustralya'nın ulusal bilim ajansı Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) 2 farklı 'potansiyel' koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. Açıklamaya göre, hayvanlar üzerinde denenen aşıların, insanlar üzerinde zararlı olup olmadığı test edilecek.

TEST SONUCUNUN HAZİRAN AYINDA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Test sonuçlarının ise Haziran ayında çıkmasının beklendiği ifade edildi. CSIRO'dan Dr. Rob Grenfell, sürecin normal şartlarda bir ila iki yıl süreceğini ancak küresel salgına karşı önlemlerin hızlı alınması gerektiğini ifade ederek, "Normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürer. Bunu birkaç aylık bir süreye kısalttık" dedi.

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Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Güncel

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Avustralya'dan bilim insanları, hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
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