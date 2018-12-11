Avustralya'dan Skandal Kudüs Kararı

11 Aralık 2018 Salı 13:12



11 Aralık 2018 Salı 13:12

Avustralya hükümetinin dün düzenlediği kabine toplantısının ardından yayınlanan rapora göre, Morrison Hükümeti Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak.Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve kabinesi dün yapılan kabine toplantısının ardından Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıkladı. Toplantının ardından bugün yayınlanan rapora göre, bugün yapılacak bir toplantının ardından söz konusu kararın kesinleşeceğinin beklendiği ifade edildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı bildirildi.Avustralyalı yetkililer, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına rağmen Tel Aviv'de bulunan Avustralya Büyükelçiliği, yaklaşık 200 milyon dolarlık maliyeti sebebiyle taşınmayacak. Yetkililer, hükümetin büyükelçiliği taşımak yerine İsrail'in başkentinde konsolosluk tesisi açmayı planladığını söyledi.Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ağustos ayının sonunda göreve başlamıştı. Morrison, göreve başladıktan sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme ve İsrail'deki Avustralya büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararları üzerinde duracağını söylemişti.Daha önce ABD, Guatemala, Çekya ve Honduras, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. 2017 yılında ise Rusya Kudüs'ün batı bölümünü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ancak doğu kısmını Filistin'in başkenti olarak tanıdığını bildirmişti. - CANBERRA