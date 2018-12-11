Avustralya'dan Skandal Kudüs Kararı

11 Aralık 2018 Salı 13:16



11 Aralık 2018 Salı 13:16

Avustralya hükümeti, Kudüs'ü isgalci İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve kabinesi, dün yapılan kabine toplantısında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Toplantının ardından yayınlanan rapora göre, bugün yapılacak bir toplantının ardından söz konusu kararın kesinleşmesinin beklendiği ifade edildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı bildirildi.Avustralyalı yetkililer, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına rağmen Tel Aviv'de bulunan Avustralya Büyükelçiliği, yaklaşık 200 milyon dolarlık maliyeti sebebiyle taşınmayacak.(İHA)