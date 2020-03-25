Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Avustralya'dan, vatandaşını casuslukla suçlayan Çin'e tepki - Haberler

Avustralya'dan, vatandaşını casuslukla suçlayan Çin'e tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de tutuklu bulunan Çin asıllı Avustralya vatandaşı Dr. Yang Hıngcün'ün derhal serbest bırakılmasını istedi.

25.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:40
Avustralya'dan, vatandaşını casuslukla suçlayan Çin'e tepki
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de tutuklu bulunan Çin asıllı Avustralya vatandaşı Dr. Yang Hıngcün'ün derhal serbest bırakılmasını istedi.
Bakan Payne, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren önce gözaltına alınan, daha sonra da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Dr. Yang Hıngcün hakkındaki gelişmeleri paylaştı.
Dr. Yang'ın Çin makamları tarafından casuslukla suçlanmasına "şiddetle karşı" çıktıklarını vurgulayan Payne, şunları kaydetti:
"30 Aralık 2019'daki son konsolosluk ziyaretimizden bu yana Dr. Yang ile temasa izin verilmemiştir. Kovid-19 nedeniyle konsolosluk ziyaretlerine izin verilmediğinden dolayı telefon veya yazışma yoluyla iletişim talep ettik. Her iki talep de reddedildi. Bu, Avustralya vatandaşı için kabul edilemez bir muamele."
Payne, Çin makamlarının, Dr. Yang'ın iddianamesi hakkında resmi bilgi vermemesinin "büyük hayal kırıklığı oluşturduğuna" dikkati çekerek, "Avustralya hükümeti, Dr. Yang'a yapılan muamele konusunda defalarca endişelerini dile getirdi. Dr. Yang'ın kötüleşen sağlık durumu kendisini özellikle Kovid-19'a karşı savunmasız hale getirdi. Bir yılı aşkın süredir taleplerimiz kabul edilmediği için derin üzüntü içerisindeyiz. Dr. Yang, yasal savunma hakkından yoksun, fiziksel ve zihinsel sağlığına zararlı olan zor şartlarda tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya'nın her zaman Yang'ı destekleyeceğini dile getiren Payne, "Dr. Yang'ın derhal serbest bırakılmasını ve Çin'den ayrılarak eşiyle Avustralya'ya seyahat etmesine izin verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
ABD'nin New York kentinden, Ocak 2019'da Çin'in Guangcou kentine giden Çin asıllı Avustralya vatandaşı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün, ulusal güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınmış ve yaklaşık 7 ay sonra casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsün esiri! Son 24 saatte 143 can kaybı daha yaşandı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:57: Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:56: 100 yıldır yapılan 'Murat Şenlikleri' korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 12:56: Trafik kazasında ölen asayiş şube müdürünün cenazesi defnedildi - Haber 12:56: Selçuklu ilçesinde bakkal ve market çalışanları yaygın biçimde maske kullanıyor - Haber 12:56: İran biyolojik savunma tatbikatı başlattı - Haber 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler