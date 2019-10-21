Avustralya gazeteleri 'basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaları' protesto için sansürlü manşetle...

Avustralya'da tüm büyük gazeteler, "basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaları" protesto için bugün "sansürlü manşetlerle" çıktı.

Gazeteler, hükümetin arka arkaya çıkardığı yasalarla halkın bilgi edinme hakkını ve ihbar kurumunu ortadan kaldırmaya ve gazeteciliği suç haline getirmeye çalıştığını savundu.

"Bilgi Edinme Hakkı Koalisyonu" platformunun girişimiyle, devlet televizyonu ABC'nin binası ve bir gazetecinin evine düzenlenen baskınından sonra başlatılan kampanya, rakip medya kuruluşlarını bir araya getirdi. Gazetelerin baş sayfalarında "Hükümet neyi örtbas etmeye çalışıyor" ve "Gazeteciler için Avustralya demokrasisi için mücadele ediyoruz" mesajları" yer aldı.

20 yılda 60'dan fazla yasa çıkarıldı

Avustralya parlamentosu son 20 yılda yayın yasağı ve istihbarat servislerinin yetkilerinin artırılmasıyla ilgili 60'tan fazla yasa geçirdi.

Sadece son iki yılda 22 yasa çıkaran hükümet şimdi de kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve suistimalleri ihbar edenlere koruma sağlayan yasada değişiklik yapmayı planlıyor.

Avustralya İstihbarat Servisi'nin 2004'te Doğu Timor yetkililerinin konuşmalarını dinlediğini ihbar eden "Tanık K" adlı bir kişi avukatıyla birlikte yargılanırken, Vergi Dairesi yetkililerinin "suiistimallerini" ifşa eden Richard Boyle adlı başka bir kişi de 161 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

ABC Televizyonu'nda sızdırılan belgelere dayanarak 2017'de Afganistan'daki Avustralya Özel Birlikleri'nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarını gündeme getiren üç gazeteci hakkında dava açılabileceği belirtiliyor.

Haziran'da gazetecilerin ofislerine yapılan baskın ülke genelinde tepkiye neden olmuştu.

ABC Genel Müdürü: "Dünyanın en gizli demokrasisi olma yolundayız"

ABD Genel Müdürü "Avustralya'nın dünyanın en gizli demokrasilerinden biri haline gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, radyo ve televizyonlarla internet sitelerinin de destek verdiği sansür protestosu için "Basın Özgürlüğü, demokrasimiz için yaşamsal önemde ama ben dahil kimse yasaların üzerinde değildir" dedi.