Avustralya İçişleri Bakanı Dutton'da Kovid-19 tespit edildi
Avustralya İçişleri Bakanı Dutton, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.
13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:32
Avustralya İçişleri Bakanı Dutton, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Süleyman Soylu, Avustralya, Ekonomi
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