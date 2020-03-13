Avustralya İçişleri Bakanı Dutton korona virüse yakalandı
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
13.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:45
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton'un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.
Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e vak'a sayısının ise 169'a yükseldiği belirtildi.
(İHA)
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton'un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.
Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e vak'a sayısının ise 169'a yükseldiği belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu, Avustralya, Güncel
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