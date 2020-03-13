Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
13.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisinde yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Dutton'un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı'na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı'ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Süleyman Soylu, Avustralya, Queensland, Sabah, Dünya
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