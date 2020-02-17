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Avustralya karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek

Avustralya, korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edecek.

17.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:45Avustralya karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye edecek
, korona virüsü salgını nedeniyle 'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarını tahliye edecek.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan yolcu gemisi ile ilgili Avustralya'dan açıklama geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya'nın Yokohama limanında karantina altında tutulan yolcu gemisindeki 200'den fazla vatandaşını tahliye edeceğini söyledi. Çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen tahliyenin ardından, Avustralya'ya gidecek grubun tedbir amaçlı 14 gün daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
DİĞER ÜLKELER DE HAZIRLIK YAPIYOR
Bugün ABD'nin vatandaşlarını tahliye ettiği gemide karantina süresinin 19 Şubat'ta sona ermesi beklenirken, şu ana dek Kanada, Hong Kong, İsrail ve İtalya gemideki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Japonya'ya uçak göndereceğini açıklamıştı.
(Burak Ersoy/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Japonya, Güncel

Kaynak: İHA

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