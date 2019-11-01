Haberler » Güncel » Avustralya merkezli kuruluştan Suriyeli 500 aileye gıda yardımı

Avustralya merkezli kuruluştan Suriyeli 500 aileye gıda yardımı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye merkezi Avustralya'da bulunan Muslim Aid Australia (MAA) International tarafından gıda yardımında bulunuldu.

01.11.2019 17:30Avustralya merkezli kuruluştan Suriyeli 500 aileye gıda yardımı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye merkezi Avustralya'da bulunan Muslim Aid Australia (MAA) International tarafından gıda yardımında bulunuldu.
İnsani yardım kuruluşunun yöneticilerinden Barış Ünal, yaptığı açıklamada, yardımların Suriyeli mazlumlara ve yetimlere yönelik olduğunu söyledi.
İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere gıda kolilerini ulaştırdıklarını söyleyen Ünal, "Havaların soğumasıyla birlikte buradaki ailelerin ihtiyaçları daha da artıyor. Biz de MAA International olarak bu ailelere destek olmaya çalıştık." dedi.
Açıklamanın ardından içerisinde pirinç, çay, şeker, yoğurt ve kahvaltılık bulunan koliler ailelere dağıtıldı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:34 Bakan Çavuşoğlu, TÜRKAK'ın kuruluşunun 20. yılı etkinliğine katıldı
20:34 FLAŞ
20:29 İşkence edilen köpeği Vali Gündüzöz sahiplendi
20:27 Elektriksiz kalan site sakinleri mağdur oldu
20:30 Yıkılan duvarın altında kalan işçi ölümden döndü
20:30 Emine Erdoğan'dan TİDER standındaki bez çantalara ilgi
20:30 Trabzon'da şiddetli yağış
1.11.2019 20:36:01