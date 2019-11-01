Avustralya merkezli kuruluştan Suriyeli 500 aileye gıda yardımı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye merkezi Avustralya'da bulunan Muslim Aid Australia (MAA) International tarafından gıda yardımında bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşunun yöneticilerinden Barış Ünal, yaptığı açıklamada, yardımların Suriyeli mazlumlara ve yetimlere yönelik olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere gıda kolilerini ulaştırdıklarını söyleyen Ünal, "Havaların soğumasıyla birlikte buradaki ailelerin ihtiyaçları daha da artıyor. Biz de MAA International olarak bu ailelere destek olmaya çalıştık." dedi.

Açıklamanın ardından içerisinde pirinç, çay, şeker, yoğurt ve kahvaltılık bulunan koliler ailelere dağıtıldı.

Kaynak: AA