Haberler » Güncel » Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti - Haber

Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti

Merkezi Avustralya'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

26.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:18Avustralya merkezli kuruluştan Suriyelilere sıcak yemek hizmeti
Merkezi 'da bulunan yardım kuruluşu "Merciful Group" tarafından ihtiyaç sahibi Suriyelilere sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.
Dernek yöneticisi Eyad Abu Arga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'den sınırına göç eden Suriyelilere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yardım çalışmalarını Hatay Yardımlaşma Derneği ile yürüttüklerini aktaran Arga, "Günlük bin Suriyeli kardeşimize Kırıkhan'daki aşevinde yemeklerimizi paketleyip gönderiyoruz. Oradaki kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Bizler de Avustralyalı Müslümanlar olarak kış aylarında onların yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Arga, bölgede zor durumdaki Suriyelilere yardımların devam edeceğini kaydetti.

Avustralya, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:39:41