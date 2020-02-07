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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown'dan Vali Coşkun'a ziyaret

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

07.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:11Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown'dan Vali Coşkun'a ziyaret
'nın Büyükelçisi Marc Innes Brown, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.
Vali Coşkun, ziyarette yaptığı konuşmada, Brown'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projenin önemsendiğini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:
"Kızlar Kendi Geleceğini Kodlayacak' projesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kız öğrencilerimiz bu proje sayesinde özellikle teknoloji konusunda bilgilerini ve görgülerini artıracak, sonrasında iş yaşamında daha aktif rol alacaklardır."
Brown, Avustralya Büyükelçiliğinin doğrudan yardım programı olan "Kızlar Kendi Geleceğini Kodlayacak" projesi için Osmaniye'de bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadar ilgili olduklarını gördüm. Bu projeyi desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da yer aldı.

Faruk Coşkun, Avustralya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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