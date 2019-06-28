28.06.2019 18:18
Haberler » Güncel » Haber

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown Düzce'de

Avustralya

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Avustralya 'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Düzce Valisi Zülkif Dağlı 'yı makamında ziyaret etti.
Vali Dağlı, kentte büyükelçiliklerince desteklenen bir tiyatro oyununu seyretmeye gelen Büyükelçi Marc Innes-Brown'u valilik önünde karşıladı.
Düzce Valisi Dağlı, konuk büyükelçi Brown'a kent hakkında bilgi verdi, Düzce fındığı ve hediyelik eşyaların bulunduğu paketi hediye etti.
Büyükelçi Brown ise "Buna eşim çok sevinecek" diyerek Vali Dağlı'ya teşekkür etti.
Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.
Kaynak: AA
Ankara , Avustralya , Düzce , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:46 Sancaktepe'de cinayet
19:46 Bitlis'te alt yapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
19:46 Ertuğrul Gazi türbesine Mescid-i Aksa toprağı
19:45 Gençlerbirliği, Senegalli kaleci ile anlaştı
19:45 "Kamuoyuna yansıtılan uyuşturucu raporları sağlıklı veriler değil"
19:45 Potanın Perileri şansını son maça bıraktı
19:44 İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliğini önlemek için denetim yapılacak