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Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, Roman kadınların atölyesini gezdi

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Mersin'de kargıları işleyerek şemsiye, gölgelik ve sepet yapan Roman kadınları ziyaret etti.

24.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:58Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown, Roman kadınların atölyesini gezdi
'nın Büyükelçisi Marc Innes Brown, 'de kargıları işleyerek şemsiye, gölgelik ve sepet yapan Roman kadınları ziyaret etti.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in eşlik ettiği Brown, "Roman Kadınlar İşe Çocuklar Kreşe" projesi kapsamında Toroslar ilçesinde oluşturulan hasır kargı atölyesini gezdi.
Brown, Roman kadınlarının kargıdan yaptıkları ürünleri inceleyerek, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) Başkanı Ali Daylam'dan projeyle ilgili bilgiler aldı.
Kadınların yaptığı sepetlerden ikisini satın alan Brown, kursiyerlerin çocukları için oluşturulan kreşi de gezdi.
Gezinin ardından AKROMFED'de düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Brown, projede emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, "Küçük de olsa bir katkıyla Avustralya Büyükelçiliğinin böyle bir projeyi desteklemesinden dolayı çok mutluyum. Özellikle kadınların ve çocukların olduğu bu projeye katkı sağladığımız için mutluyum." dedi.
Brown, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu önemsediklerini, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini desteklediklerini aktardı.
Daylam ise projenin Toroslar Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve İŞKUR'un destekleriyle sürdürüldüğünü, atölyedeki kadınların, Roman kültüründeki örgü sanatını sürdürerek katma değer sağladığını kaydetti.

Avustralya, Mersin, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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