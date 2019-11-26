Haberler » Güncel » Avustralya'nın en büyük ikinci bankasının adı para aklama skandalına karıştı - Haber

Avustralya'nın en büyük ikinci bankasının adı para aklama skandalına karıştı

Avustralya'nın en büyük ikinci bankasının yöneticisi, bankanın adının çocuk istismarıyla muhtemel bağlantıları olduğu iddia edilen para aklama skandalına karışması üzerine istifa etti.

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:12Avustralya'nın en büyük ikinci bankasının adı para aklama skandalına karıştı
'nın en büyük ikinci bankasının yöneticisi, bankanın adının çocuk istismarıyla muhtemel bağlantıları olduğu iddia edilen para aklama skandalına karışması üzerine istifa etti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Westpac'in Genel Müdürü Brian Hartzer, gelecek hafta görevini bırakacak.
Avustralyalı yetkililer, geçen hafta Westpac'e terörle mücadele finansmanı ve para aklama yasalarını 23 milyon kez ihlal iddiasıyla dava açmıştı.
İhlallerin büyük bölümü, deniz aşırı işlemleri geç bildirme suçlarıyla bağlantılıyken, Avustralya Ticari İşlem Rapor ve Analiz Merkezi, bazı işlemlerin, "çocuk istismarı riski" taşıyan faaliyetlerle potansiyel ilişkisi olduğunu duyurdu.
Banka ayrıca Filipinler'e düzenli olarak para gönderen çocuğa cinsel taciz mahkumunun hesaplarını gerektiği gibi takip edememekle de suçlanıyor.
Avustralya hükümeti, ihlalleri "çok ciddi" olarak nitelendirirken, muhalif siyasetçi Jim Chalmers, Westpac'in son dönemdeki hatalarının "utanç verici" olduğunu söyledi.
Westpac yönetim kurulu başkanı Lindsay Maxsted'in de gelecek yıl görevinden ayrılacağı, Hartzer'in yerine geçici olarak finans direktörü Peter King'in geçeceği kaydedildi.

Avustralya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı
12:10 Jigolo yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
12:10 Restoran açma hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi
12:10 Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti
12:05 MESKİ Su Analiz Laboratuvarından uluslararası başarı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
11:10 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:11:15